„James Bond“: Regisseur Danny Boyle springt vom 25. Bond-Film ab

London/Los Angeles Der britische Geheimagent 007 lockt Fans seit Jahrzehnten ins Kino. Ende dieses Jahres sollen die Dreharbeiten für den 25. James-Bond-Film beginnen. Doch nun springt plötzlich der Regisseur wegen „kreativer Differenzen“ ab.

Im Mai hatte die Produktionsfirma Eon Productions verkündet, dass der britische Oscar-Preisträger Danny Boyle die Regie des 25. Bond-Films übernehmen werde. Die Rolle des Agenten 007 wird erneut Daniel Craig spielen . Die Dreharbeiten sollen Anfang Dezember dieses Jahres beginnen, wie es damals in der Mitteilung hieß. In Großbritannien soll der Film im Oktober 2019 in die Kinos kommen .

Bereits im März 2018 hatte Boyle am Rande einer Filmveranstaltung in New York erzählt, dass er an dem Bond-Skript mitwirke. Sein langjähriger Kollege John Hodge ist federführend für das Drehbuch zuständig. Die beiden arbeiteten schon beim gefeierten Drama „Trainspotting“ zusammen.