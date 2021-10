James-Bond-Nachfolge : Das sind mögliche Kandidaten für den neuen 007

Hollywood/Paris/Düsseldorf Die Gerüchteküche brodelt, spätesten mit dem lang ersehnten Start von „Keine Zeit zu sterben“: Wer folgt Daniel Craig als James Bond im Geheimdienst Ihrer Majestät? Selten ist eine Entscheidung in der Filmwelt fieberhafter erwartet worden als diese. Ein Überblick der meistgenannten Namen.

Bekannt durch die Krimi-Serien „The Wire“ und „Luther“ wird der Name von Idris Elba häufig als 007-Nachfolger genannt. 2018 sorgte der schwarze Schauspieler selbst für Aufregung in den Online-Netzwerken, als er postete: „Mein Name ist Elba, Idris Elba“ – in Anlehnung an Bonds berühmten Satz. „Don't believe the hype!“ (Glaubt nicht an den Hype!), fügte er jedoch hinzu.