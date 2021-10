„Keine Zeit zu sterben“ : James Bond schießt Kinos aus der Krise

Der letzte Auftritt von Daniel Craig als James Bond ist sehr gut gestartet: Mehr als eine Million Fans wollten den Film am Wochenende in Deutschland sehen. Die Zahl hat Signalwirkung für die gesamte Branche.

Der neue James-Bond-Film „Keine Zeit zu sterben“ ist ein Erfolg. Am Startwochenende wollten allein in Deutschland 1,17 Millionen Fans das Finale der Ära Daniel Craig erleben, was 13 Millionen Euro Umsatz bedeutet, wie „Blickpunkt:Film“ meldet. Das ist die höchste Quote, auf die ein Kinofilm seit dem Start von „Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers“ im Dezember 2019 gekommen ist. Zwei Drittel des Gesamtumsatzes an den Kinos entfielen auf den Bond-Film. Das Ergebnis stimmt umso hoffnungsfroher, da die meisten der 829 ausgezählten Kinos noch nicht alle Plätze besetzen dürfen, sondern zum Teil mit einer Auslastung von 30 bis 50 Prozent arbeiten. Es hätte unter normalen Bedingungen also viel höher liegen können. Zum Vergleich: Das Vorgänger-Abenteuer „Spectre“ kam vor sechs Jahren bei 100 Prozent Auslastung auf 1,7 Millionen Zuschauer am ersten Wochenende.