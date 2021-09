(hier mit Barbara Bach)



„Leben und sterben lassen“ (1973) (Originaltitel: „Live And Let Die“)



„Der Mann mit dem goldenen Colt“ (1974) (Originaltitel: „The Man With The Golden Gun“)



„Der Spion, der mich liebte“ (1977) (Originaltitel: „The Spy Who Loved Me“)



„Moonraker – Streng geheim“ (1979) (Originaltitel: „Moonraker“)



„In tödlicher Mission“ (1981) (Originaltitel: For Your Eyes Only“)



„Octopussy“ (1983) (Originaltitel: „Octopussy“)



„Im Angesicht des Todes“ (1985) (Originaltitel: „A View To A Kill“)