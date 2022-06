„Braucht Zeit“ : Filmproduzentin kündigt „Neuerfindung“ von James Bond an

Filmproduzentin kündigt „Neuerfindung“ von James Bond an

London Bis zum nächsten Abenteuer des britischen Geheimagenten mit der Nummer „007“ wird es wohl noch etwas dauern. Produzentin Barbara Broccoli hat am Mittwoch klargestellt, dass es so lange kein Drehbuch gebe, bis die grundsätzliche Richtung entschieden sei.

Mit der Verkündung eines neuen Darstellers ist im Jubiläumsjahr der Filmreihe demnach nicht zu rechnen. Vor 60 Jahren, am 5. Oktober 1962, kam der erste Bond-Film „Dr. No“ (deutscher Titel: „James Bond – 007 jagt Dr. No“) mit Sean Connery in die Kinos. In 25 offiziellen Filmen - das Remake „Sag niemals Nie“ nicht mitgezählt - spielten neben Connery auch George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan und zuletzt Craig den britischen Agenten.