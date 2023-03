Gerüchte um Hauptrolle Wer wird der neue James Bond?

Um den Nachfolger des britischen Schauspielers Daniel Craig als Agent seiner Majestät mehren sich die Gerüchte. Das sind die Kandidaten, die derzeit als 007 im Gespräch sind.

Der neueste Kandidat im Kampf um die begehrte Filmrolle ist der britische Schauspieler Lucien Laviscount. Der 31-Jährige wurde mit seinen Rollen in „Shameless“, „Supernatural“ und „Emily in Paris“ in bekannt.