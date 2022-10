Nachfolger von Daniel Craig : James Bond-Produzent verrät Detail zu neuem 007

London In „Keine Zeit zu sterben“ spielte Daniel Craig zum letzten Mal James Bond 007. Wer sein Nachfolger wird, darüber wird fleißig spekuliert. Zumindest ein kleines Detail verriet Produzent Michael G. Wilson nun am Rande einer Jubiläumsveranstaltung.

"Wir haben in der Vergangenheit versucht, uns jüngere Leute anzuschauen. Aber der Versuch, sich das vorzustellen, funktioniert nicht“, sagte Wilson laut Medienberichten am Rande einer Veranstaltung zum 60. Geburtstags des ersten Bond-Films „Dr. No“. „Denken Sie daran, dass Bond bereits ein Veteran ist. Er hat schon einige Erfahrung. Er ist ein Mensch, der sozusagen alle Kriege mitgemacht hat. Er war wahrscheinlich beim SAS oder so. Er ist nicht irgendein Junge von der Highschool, den man einfach so in die Rolle steckt und loslegt. Deshalb ist die Rolle für einen Mitt-Dreißiger geeignet", erklärte er weiter.