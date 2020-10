„Keine Zeit zu sterben“ : Bond-Verlegung trifft angeschlagene Kino-Branche hart

London Kinos leiden unter der Corona-Krise. Cineworld schließt alle Häuser in Großbritannien und den USA. Und Hoffnung ist derzeit nicht in Sicht. Die neuerliche Verlegung des 007-Streifens ist ein Schock.

Die Mitteilung der Produzenten kam für viele überraschend. Die PR-Kampagne für „Keine Zeit zu sterben“ lief schon auf Hochtouren. Ein neuer Trailer, Werbespots, Plakate und eine James-Bond-Podcast-Reihe – es war alles vorbereitet für den Start in diesem November. Am Tag vor der Nachricht hatte Popstar Billie Eilish sogar noch ihr Musikvideo zum Titelsong „No Time To Die“ veröffentlicht. Die Absage-Entscheidung fiel offensichtlich kurzfristig.

Und womöglich werden einige Kinos den Start gar nicht mehr erleben. Die Corona-Pandemie führt zu einem Kahlschlag in der Kinobranche: Die vorübergehende Schließung aller Cineworld-Kinos in Großbritannien und den USA kostet rund 45.000 Mitarbeiter ihre Jobs. Ab Donnerstag zieht der weltweit zweitgrößte Kinobetreiber nach AMC die Vorhänge in 536 Lichtspielhäusern in den USA und 127 in Großbritannien zu. Es gehe darum, Kosten zu sparen und das noch vorhandene Geld zusammenzuhalten, teilte das Unternehmen am Montag mit. Der Schritt hatte sich am Wochenende angedeutet. Zu Beginn der Corona-Krise blieben die meisten Kinos weltweit zunächst geschlossen. Seit der langsamen Wiedereröffnung im Sommer können die Häuser aufgrund der Hygiene- und Abstandsauflagen deutlich weniger Besucher empfangen, was es schwer macht, überhaupt kostendeckend zu operieren.