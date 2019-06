Italienischer Regisseur : Franco Zeffirelli im Alter von 96 Jahren gestorben

Franco Zeffirelli in der britischen Botschaft in Rom (Archivbild). Foto: AFP/PAOLO COCCO

Rom Franco Zeffirelli, der berühmte italienische Regisseur ist im Alter von 96 Jahren gestorben. Er habe seit einer Weile gelitten, sei am Samstagmittag aber friedlich gegangen, teilte sein Sohn Luciano mit.

Zeffirelli war besonders für Opern und Filme bekannt. Zuschauer rund um die Welt erfreute er mit seinen romantischen, oftmals opulenten Produktionen. „Romeo und Julia“ brachte er 1968 an eine neue Generation. Populär war auch seine Miniserie „Jesus von Nazareth“. Für das Opernhaus La Scala in Mailand inszenierte er ebenso wie für die Met in New York.