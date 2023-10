Film-Star Vicky Krieps „Schauspielerei ist wie Voodoo“

Krieps Ich wusste nichts über Bachmanns Leben und ihr tragisches Ende. Dann stand ich vor der Frage: Will ich wissen, wer die Frau war und wie sie geredet hat? Oder widerstehe ich der Verlockung, dass alle denken, was für eine tolle Schauspielerin ich bin, und versuche stattdessen zu ergründen, warum sie läuft, wie sie läuft. Und warum sie denkt, wie sie denkt. Und was ich dann für mich gefunden habe, war das Bewusstsein über die Sprache. Ich habe verstanden, dass jedes Wort das Versprechen der Erlösung und gleichzeitig der Zerstörung in sich trägt. Dass jedes Wort den Abgrund auftun und den Himmel aufschließen kann. Und wenn man das fühlt und nicht nur denkt, wird Sprache etwas ganz Anderes. Dann redet man nicht, wie wir heute reden. Und so habe ich für mich verstanden, warum sie redet, wie sie redet. Und warum ihre Stimme so klingt, wie sie klingt. Biopic ist immer schwierig, weil es leicht hölzern werden kann. Gerade in einem Film über die 1950er Jahre. Ich versuche immer etwas zu finden, dass es lebendig macht.