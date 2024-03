Hollywood-Legende Anthony Hopkins verrät Schauspielkollegen seine Tricks

Die AP sprach mit Hopkins über seinen neuen Film „One Life“, der Ende März in die deutschen Kinos kommt. Er spielt in dem Film nach einer wahren Begebenheit den Briten Nicholas Winton, der unmittelbar vor Beginn des Zweiten Weltkriegs mehr als 600 jüdische Kinder rettete. Hopkins sagte der AP, er habe in alten Interviews und Dokumentationen studiert, wie Winton gesprochen und sich bewegt habe. „Es war einfach, weil ich nicht alt spielen musste. Ich bin alt.“