Treffen mit Hollywood-Star Willem Dafoe strandet im Paradies

Dafoe ist in die Stadt gekommen, um seinen neuen Film „Inside“ vorzustellen. Darin spielt er einen Kunstdieb, der in das Apartment eines enorm reichen Mannes geschickt wird. Er soll Bilder von Egon Schiele stehlen. Als er wieder raus will, spielt das Sicherheitssystem verrückt. Die Türen sind unwiderruflich verschlossen, Telefon und Wasserversorgung fallen aus, die Klimaanlage pumpt auf vollen Touren. Dafoe sitzt hoch über den Dächern einer Metropole in einer millionenteuren Falle.