Indiana Jones 5 Harrison Ford für Fortsetzung digital jünger gemacht

Indiana Jones ist eine der ikonischsten Filmfiguren aller Zeiten. 15 Jahre nach „Das Königreich des Kristallschädels“ läuft im kommenden Jahr bereits der fünfte Teil der Reihe an. Dafür wird erneut Harrison Ford in die Rolle des Peitschen schwingenden Archäologen schlüpfen und sich wie schon in „Jäger des verlorenen Schatzes“ oder „Der letzte Kreuzzug“ in der Eröffnungsszene mit Nazis anlegen. Wie die Filmzeitschrift „Empire“ berichtet, soll Harrison Ford dafür mit spezieller Technik um ganze 40 Jahre verjüngt werden.