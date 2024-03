„Die Unschuld“ Zwei Kinder und die Monster des Erwachsenwerdens

Die erste gehört der jungen Witwe Saori (Sakura Ando), die mit ihrem zehnjährigen Sohn Minato (Soya Kurokawa) zusammenlebt. Ihren Alltag als alleinerziehende Mutter hat Saori gut durchstrukturiert. Neben ihrer Arbeit in der Wäscherei kümmert sie sich liebevoll um den Jungen und hat dennoch oft das Gefühl, nicht genug für ihn da zu sein. Nach dem Brand häufen sich die Anzeichen dafür, dass Minato (Soya Kurokawa) in der Schule Schwierigkeiten hat, über die er nicht sprechen will. Als er mit einem verletzten Ohr aus nach Hause kommt, sagt er, dass sei sein Lehrer Hori (Eita Nagayama) gewesen. Saori stellt die Direktorin zur Rede, aber die scheint kaum zurechnungsfähig zu sein. Die Untersuchung endet damit, dass der Lehrer sich mit seinen Kollegen in einem absurden Verbeugungsritual für die vermeintliche Tat entschuldigt. Natürlich will Saori mehr als nur eine leere Entschuldigung. Aber die Schulleitung blockt ab, der Lehrer Hori deutet an, dass Minako seinen Mitschüler Yori (Hinata Hiiragi) mobbt, und schließlich eskalieren die Ereignisse in einer Nacht, in der ein Taifun über die Stadt hinwegfegt.