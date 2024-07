„To The Moon“ Die Mondlandung sieht auf der Erde noch echter aus

Und natürlich setzt die Zusammenarbeit der beiden Gefühle frei, die schon bald weit über eine professionelle Kooperation hinaus gehen. Schließlich bekommt Kelly von Moe Burkus den Auftrag, in einem geheimen Studio eine Fake-Mondlandung zu inszenieren, deren Bilder in die Welt gesendet werden sollen, falls die reale Mondlandung schief gehen sollte. Damit nimmt „To the Moon“ auf humorvolle Weise eine der populärsten Verschwörungstheorien auf, die seit Jahrzehnten behauptet, dass eine Mondlandung nie stattgefunden habe und deren Bilder von der Nasa gefälscht worden seien.