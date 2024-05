„May December“ Das Duell zweier großer Schauspiel-Stars

Die Schauspielerin Elisabeth (Natalie Portman) reist in beruflicher Mission nach Savannah, Georgia, wo sie sich auf ihre neue Rolle vorbereiten will. Als TV-Star hat sie es zu bescheidenem Ruhm gebracht. Nach dem Serienerfolg soll nun ein pikantes Independent-Movie ihrer Karriere einen neuen Kick verleihen. In der stilvollen Südstaatenstadt besucht sie Gracie (Julianne Moore), deren Geschichte vor mehr als 20 Jahren in der Boulevardpresse landesweit Schlagzeilen machte und jetzt in einem Kinofilm verewigt werden soll. In einem schmucken Eigenheim mit Meerblick wohnt Gracie mit Ehemann Joe und ihren drei fast erwachsenen Kindern. Die familiäre Idylle gründet auf einem Sex-Skandal.