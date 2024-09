„Ironie des Lebens“ Schauspieler in Bestform lassen keine Traurigkeit aufkommen

Keine Angst vor großen Gefühlen – das gilt in diesem Film auch auf der dramatischen Seite des Spektrums. Mit emotionaler Wucht und leichtfüßigem Humor arbeitet Goller erfolgreich an der Balance zwischen Melodram und Feel-Good-Movie. Ähnliche Rezepturen verwendeten er und sein Drehbuchautor Oliver Ziegenbalg schon erfolgreich in dem Road-Movie „25 km/h“ (2018), in dem Lars Eidinger und Bjarne Mädel als zerstrittene Brüder auf einer Mofa-Tour wieder zueinander fanden, und zuletzt in dem Alkoholiker-Porträt „One for the Road“ (2023).