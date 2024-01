„Green Border“ Hoffnung ist nicht grenzenlos

Im Grenzgebiet wohnt auch die Warschauer Psychotherapeutin Julia (Maja Ostaszewska), die nach dem Tod ihres Mannes in Ostpolen einen Neuanfang versuchen will. Sie kommt in Kontakt mit einer Gruppe von Aktivistinnen, die sich in den Wäldern um die medizinische und humanitäre Versorgung der Geflüchteten kümmern und dabei selbst immer wieder in Konflikt mit Polizei und Militär geraten.