„Furiosa: A Mad Max Saga“ Das letzte Zucken des fossilen Zeitalters

Damit knüpft dieses Prequel nahtlos an den Vorgängerfilm an, kann aber bei weitem nicht dessen cineastische Dynamik entwickeln. Natürlich mangelt es auch in „Furiosa“ nicht an spektakulären Actionszenen. Wenn die Wegelagerer in der Wüste den Transport mit Motorrädern und Gleitschirmen angreifen, führt das zu einer wahnwitzigen Stunt-Orgie. Aber Miller ist zu sehr darauf fokussiert, an das Erfolgsrezept von „Mad Max: Fury Road“, der damals immerhin 380 Millionen Dollar einspielte, anzuknüpfen und findet für das Prequel keinen eigenen, originellen Zugang. Die Chance, das matriarchale Reich des „Grünen Ortes“ mit einem eigenen „worldbuilding“ vorzustellen, wird gleich zu Beginn zielstrebig vertan. Außer ein paar grünen Blättern und zwei Pfirsichen bekommt man nichts zu sehen von jenem Sehnsuchtsort, der für die Titelheldin zum Antriebsmotor all ihrer Hoffnungen wird. Stattdessen stürzt sich Miller wieder in das Kriegsgeschehen rivalisierender Männerkollektive, die sich um den Zugang zu Nahrungsmitteln, Munition und Benzin rangeln.