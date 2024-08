„Didi“ Kalte Füße beim ersten Date

Nach den Sommerferien wird Chris (Isaac Wang) zur Middle School wechseln. Aber nicht nur in der schulischen Laufbahn zeichnet sich ein Umbruch ab, auch der Hormonhaushalt ist im permanenten Aufruhr. Mit seiner älteren Schwester Vivian (Shirley Chen) gerät er täglich lautstark aneinander. Die Mutter Chungsing (Joan Chen) bekommt die Kinder nicht mehr unter Kontrolle. Ihr Mann arbeitet in Taiwan und finanziert die Familie, die er in Amerika zusammen mit seiner Mutter Nai Nai (Chang Li Hua) zurückgelassen hat. Schüchtern und zahm wie ein Lamm wird Chris hingegen, wenn er Madi (Mahaela Park) begegnet, in die er heimlich verliebt ist.