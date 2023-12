Streik beendet Schauspieler stimmen mit großer Mehrheit Vertrag mit Studios zu

Nach monatelangem Kampf um bessere Löhne und sicherere Arbeitsbedingungen haben die Schauspieler in Hollywood mit großer Mehrheit einer Vereinbarung mit den Studios zugestimmt und damit ihren Streik endgültig beendet. Wie die Schauspielergewerkschaft SAG-AFTRA am Dienstag (Ortszeit) mitteilte, sprachen sich 78 Prozent der Mitglieder, die sich an der Abstimmung beteiligt hatten, für den Mehrjahresvertrag aus. 22 Prozent stimmten demnach dagegen.