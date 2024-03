Zeichnung von Hilma af Klint Welchen Ort am Rhein zeigt dieses geheimnisvolle Bild?

Info

Ausstellung Die von Julia Voss und Daniel Birnbaum kuratierte Schau „Hilma af Klint und Wassily Kandinsky - Träume von der Zukunft“ ist vom 16. März bis zum 11. August in der Kunstsammlung NRW K20 am Grabbeplatz in Düsseldorf zu erleben.

Hinweise Wer die von Hilma af Klint gezeichnete Rheinlandschaft wiederzuerkennen meint, möge der Kunstsammlung einen Hinweis geben. Am besten per Mail an: digital@kunstsammlung.de