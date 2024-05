Andy Serkis führt Regie „Herr der Ringe“-Saga wird fortgesetzt

Hollywood will mit einem neuen „Herr der Ringe“-Film in die Mittelerde zurückkehren. Warner Bros. Pictures gab am Donnerstag (Ortszeit) das Projekt „Lord of the Rings: The Hunt for Gollum“ mit einem geplanten Kinostart für 2026 bekannt. Der britische Schauspieler und Regisseur Andy Serkis (60), der in früheren „Herr der Ringe“- und „Hobbit“-Folgen die Figur Gollum spielte, ist als Hauptdarsteller und als Regisseur an Bord. Der Neuseeländer Peter Jackson, der die „Der Herr der Ringe“-Trilogie inszeniert hatte, ist gemeinsam mit seiner Ehefrau Fran Walsh als Produzent dabei, wie US-Branchenblätter berichteten.