„Science of Scare Project“ Das ist der gruseligste Horrorfilm der Welt – laut Wissenschaft

Bald ist es wieder so weit: Gruselige Gesichter werden in Kürbisse geschnitzt, künstliche Spinnweben in die Wohnzimmerecken gehängt und ein paar Plastikspinnen verteilt. Halloween steht vor der Tür. Viele Kinder verkleiden sich als Vampir, Zombie oder Gespenst und ziehen „Süßes oder Saures“ rufend durch die Straßen, in der Hoffnung, den ein oder anderen Schokoriegel oder eine Gummibärchentüte abzustauben.