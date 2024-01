Viele Sendungen von Privatsendern und Streamern Das sind die Nominierungen zum Grimme-Preis 2024

Bei den Nominierungen zum Grimme-Preis bildet in diesem Jahr die Auseinandersetzung mit der deutschen Geschichte einen Schwerpunkt. Neben der ZDF-Produktion „Ich bin! Margot Friedländer“ über die Lebensgeschichte der 102-jährigen Holocaust-Überlebenden Margot Friedländer haben es „Stalingrad – Stimmen aus Ruinen“ (RBB/Arte/NDR) und „Drei Frauen – ein Krieg“ (RBB/WDR/Arte) in der Kategorie Information und Kultur auf die Nominierungsliste geschafft, wie das Grimme-Institut am Donnerstag in Marl mitteilte.