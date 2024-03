Goldene Himbeere 2024 „Razzie“-Schmähpreise für Megan Fox, Jon Voight und einen Teddybären

Voight, Vater von Hollywood-Star Angelina Jolie, bekam den Preis als „schlechtester Schauspieler“ für seinen Auftritt in dem Action-Streifen „Mercy“. Für Fox gab es gleich zwei „Razzies“ - für ihre Hauptrolle in „Johnny & Clyde“ und für ihre Nebenrolle in „The Expendables 4“. Auch Nebendarsteller Sylvester Stallone steckte für „The Expendables 4“ eine Goldene Himbeere ein.