Nominierungen für Golden Globes „Barbie“ und Sandra Hüller greifen nach der Weltkugel

Altstar Robert De Niro (80) erreichte mit seiner Bösewicht-Nebenrolle in „Killers of the Flower Moon“ schon seine zehnte Globe-Nominierung - erst einmal hat er die Trophäe für „Raging Bull“ vor mehr als 40 Jahren gewonnen. Die achtfache Globe-Preisträgerin Meryl Streep (74) holte nun ihre 33. Nominierung - mit einer Fernseh-Nebenrolle in der Comedy-Serie „Only Murders in the Building“.