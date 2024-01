Verleihung der Filmpreise „Oppenheimer“ triumphiert bei den Golden Globes

Mit Siegen von „Barbenheimer“ hatte man gerechnet. Mindestens ebenso interessant sind die kleineren Phänomene, die sich womöglich auch bei den Oscars bemerkbar machen werden. Das absurde Fantasy-Märchen „Poor Things“ des griechischen Regisseurs Giorgos Lanthimos etwa. Es gewann in der Kategorie „Komödie“; seine Hauptdarstellerin Emma Stone wurde ebenfalls ausgezeichnet. Paul Giamatti gewann als Hauptdarsteller in einer Komödie/ Musical. Er spielt einen mürrischen Geschichtslehrer in der Tragikomödie „The Holdovers“. Außerdem siegte das japanische Filmkunstwerk „Der Junge und der Reihe“ von Hayao Miyazaki bei den Animationsfilmen. Und – aus deutscher Sicht besonders interessant: Der französische Film „Anatomie eines Falls“ gewann den Golden Globe in der Sparte „nicht-englischsprachiger Film“. Eine der Hauptrollen spielt Sandra Hüller, in die sich Hollywood zuletzt verliebt zu haben schien. Sie war ebenfalls nominiert, verlor aber in der Sparte „Beste Darstellerin in einem Filmdrama“ gegen Lily Gladstone, die für ihre Rolle in „Killers of the Flower Moon“ ausgezeichnet wurde. Sie ist die erste indigene Gewinnerin und begann ihre Dankesrede in der Sprache der Blackfoot.