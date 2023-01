Preisverleihung in Los Angeles Kein Golden Globe für „Im Westen nichts Neues“

Colin Farrell („The Banshees of Inisherin“) gewann die Auszeichnung als bester Darsteller in einer Komödie und Michelle Yeoh („Everything Everywhere All at Once“) wurde als beste Schauspielerin in dieser Kategorie ausgezeichnet. Zum besten Nebendarsteller gekrönt wurde Ke Huy Quan (ebenfalls „Everything Everywhere All at Once“), als beste Nebendarstellerin ausgezeichnet wurde Angela Bassett („Black Panther: Wakanda Forever“, von Ryan Coogler). Colin Farrell dankte in seiner Preisrede unter anderen einer besonderen Filmpartnerin: Eselin „Jenny“, innig geliebte Begleiterin seines Filmcharakters in „The Banshees of Inisherin“.