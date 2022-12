Nominierungen für die Golden Globes 8 Nominierungen für „Banshees“ – Hoffnung für „Im Westen nichts Neues“

Für den besten Film in der Sparte Komödie oder Musical lauten die Nominierungen: „The Banshees of Inisherin“, „Everything Everywhere All at Once“, „Glass Onion: A Knives Out Mystery“, „Babylon“ und „Triangle of Sadness“. Unter den Nominierungen für „The Banshees of Inisherin“ sind auch solche für die mitwirkenden Schauspieler Colin Farrell, Brendan Gleeson, Kerry Condon und Barry Keoghan, unter den Schauspielern von „Everything Everywhere all at Once“ erhielten Michelle Yeoh, Ke Huy Quan und Jamie Lee Curtis Nominierungen.