Filmpreisverleihung : Das sind die Gewinner der „Golden Globes“

Foto: AFP/ROBYN BECK 10 Bilder Dies sind die Gewinner der Golden Globes 2022

Beverly Hills Jane Campion und Steven Spielberg gewinnen wichtige Trophäen. Auch der deutsche Komponist Hans Zimmer wird wieder einmal ausgezeichnet. Die „Verleihung“ der Preise war in diesem Jahr nur eine Ankündigung - online und ohne Pomp.

Das Western-Familiendrama „The Power of the Dog“ hat den Golden Globe als bestes Filmdrama gewonnen. Der Film brachte auch der neuseeländischen Regisseurin Jane Campion und dem australischen Nebendarsteller Kodi Smit-McPhee eine Trophäe ein. Ebenfalls drei Golden Globes holte Steven Spielbergs Filmmusical „West Side Story“. Neben dem Preis in der Sparte beste „Komödie/Musical“ wurden Hauptdarstellerin Rachel Zegler und Nebendarstellerin Ariana DeBose ausgezeichnet.

Die Golden Globes galten lange als die wichtigsten Filmpreise nach den Oscars. In diesem Jahr gab es keine TV-Übertragung, keinen roten Teppich und nur wenig Publikum, die übliche TV-Gala fiel für die 79. Globe-Vergabe aus. Die Preisträger in 25 Film- und Fernsehkategorien wurden vom Verband der Auslandspresse (HFPA) in der Nacht in Beverly Hills schlicht online bekanntgegeben und die Namen auf der Webseite der Veranstalter und in den sozialen Medien der Organisation mitgeteilt.

Die erste Auszeichnung ging an Ariana DeBose für ihre Nebenrolle als Anita in Spielbergs „West Side Sotry“. Jeremy Strong wurde als bester Fernsehschauspieler im Drama „Succession“ ausgezeichnet. Der Preis für die beste Fernsehnebenrolle ging an O Yeong-su für seinen Auftritt in „Squid Game“.

Star-Komponist Hans Zimmer (64) vergrößerte seine Trophäen-Sammlung. Der gebürtige Frankfurter gewann mit seiner Komposition für das Science-Fiction-Drama „Dune“. Es war seine 14. Nominierung in der Sparte „Beste Filmmusik“. Zwei Globes hat er schon, 1995 für „König der Löwen“, 2001 für „Gladiator“.

In der Drama-Sparte wurde die australische Darstellerin Nicole Kidman für ihre Rolle in „Being the Ricardos“ ausgezeichnet. Andrew Garfield holte seinen ersten Golden Globe als Hauptdarsteller in einer Komödie/Musical. Er überzeugte in dem Musicalfilm „Tick, Tick…Boom!“ von Regisseur Lin-Manuel Miranda.Garfield setzte sich bei der 79. Globe-Verleihung unter anderem gegen Leonardo DiCaprio („Don’t Look Up“) und Peter Dinklage („Cyrano“) durch.

Will Smith wurde als bester Hauptdarsteller für seine Rolle in „King Richard“ ausgezeichnet. Der 53-Jährige spielt in dem Film den Vater der Tennisstars Serena und Venus Williams. Die Auszeichnung für den besten nicht-englischen Kinofilm ging an die japanische Produktion „Drive My Car“. Jason Sudeikis wurde für seine Rolle in „Ted Lasso“ als bester Schauspieler in einer Fernsehkomödie geehrt.

Der Verband, der die Golden Globes bislang mit großem Gepränge vergeben hatte, ist im vergangenen Jahr in eine tiefe Krise geraten, nachdem die „Los Angeles Times“ unter anderem enthüllt hatte, dass unter den 87 Mitgliedern kein einziger schwarzer Journalist war. Studios kündigten an, die Golden Globes zu boykottieren, und mehr als 100 PR-Firmen erklärten, dass ihre Kunden nicht teilnehmen würden, bis der HFPA tiefgreifende und dauerhafte Änderungen durchsetze. Der langjährige Medienpartner NBC wollte die Verleihung nicht übertragen. Früher hatte er sich die Show um die 60 Millionen Dollar (rund 52,8 Millionen Dollar) kosten lassen.

(juju/dpa/afp)