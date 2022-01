Keine Promis und keine TV-Übertragung : Golden Globes ohne Glamour

Los Angeles Die Golden Globes galten lange als die wichtigsten Filmpreise nach den Oscars. In diesem Jahr gibt es keine TV-Übertragung, keinen roten Teppich und nur wenig Publikum. Die Chefin des Verbands, der die Preise vergibt, ist dennoch zuversichtlich für die Zukunft der Globes.

Kein Roter Teppich, keine Fernsehkameras, keine Stars: Die Bekanntgabe der Golden-Globe-Gewinner in der Nacht zum Montag in Beverly Hills ist nicht die übliche Gala-Party. Auch wegen der Corona-Pandemie hätten sie umdenken müssen, erzählte Helen Hoehne, Vorsitzende des Verbands der Auslandspresse (HFPA), vorab der Deutschen Presse-Agentur. Sie hätten nur eine kleine Zahl von Gästen, Mitglieder und Spendenempfänger, eingeladen.

Es gibt keine TV-Übertragung, keinen Livestream. Die Namen der Gewinner sollten nur in den sozialen Medien mitgeteilt werden. Im vorigen Jahr war die Organisation vor allem wegen mangelnder Diversität – kein schwarzes Mitglied gehörte dem Gremium an – unter Druck geraten. Der Sender NBC sagte die TV-Übertragung für 2022 ab, viele Stars übten heftige Kritik, Firmen setzten die Zusammenarbeit aus.

Im Rahmen des Globe-Events will der Verband auch seine philanthropische Arbeit und die Reformen ansprechen. In den vergangen 25 Jahren habe die HFPA mehr als 50 Millionen Dollar an Dutzende Wohltätigkeitsorganisationen gespendet, sagt Hoehne. Darunter ist der Verein „Streetlights“, der Minderheiten und Frauen in der Filmbranche unterstützt. Statt Promis sollen nun Vertreter dieser Gruppen auf der Bühne stehen, die Umschläge öffnen und die Preisträger verkünden.