Fingerzeig auf Oscar-Verleihung : Nominierungen für Golden Globes werden verkündet

Die Nominierten für die Golden Globes werden am Mittwoch, dem 3. Februar 2021, bekanntgegeben. Foto: AP/Jordan Strauss

Los Angeles Der heutige Mittwoch steht ganz im Zeichen der Golden Globes. In Los Angeles gibt der Verband der Auslandspresse die Nominierungen für den Preis bekannt, die auch ein Fingerzeig für die Oscars sein könnten.

In Hollywood werden am Mittwoch (ab 14.00 Uhr MEZ) die Nominierungen für die 78. Golden Globe Awards bekanntgegeben. Die Auszeichnungen des kleinen Verbands der Auslandspresse (HFPA) in 25 Film- und Fernsehkategorien gelten nach den Oscars als die wichtigsten amerikanischen Filmpreise.

Foto: dpa/Kevin Sullivan 28 Bilder Die Gewinner der Golden Globe Awards 2020

Gewöhnlich läutet die Globe-Gala Anfang Januar den Auftakt des Trophäen-Reigens ein, der mit der Oscar-Show zwei Monate später ihren Höhepunkt feiert. Doch wegen der Corona-Pandemie wurden beide Preisverleihungen verschoben. Die Globe-Trophäen in Form einer goldfarbenen Weltkugel werden am 28. Februar in Beverly Hills verliehen, die Oscars erst Ende April.

Bei der 77. Globe-Gala im Januar des vergangenen Jahres wurde das Kriegsdrama „1917“ von Regisseur Sam Mendes zum besten Filmdrama gekürt. In der Komödien-Sparte siegte „Once Upon a Time in Hollywood“ von Regisseur Quentin Tarantino.

(mja/dpa)