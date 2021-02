Olivia Colman und Anthony Hopkins in einer Szene aus „The Father“. Der Film wurde in der Kategorie „Bestes Filmdrama“ nominiert. Für ihre Nebenrolle in diesem Film wurde Colman ebenso nominiert wie für ihre Leistung als Hauptdarstellerin in der Serie „The Crown“. Anthony Hopkins wurde für seine Hauptrolle in dem Drama ebenfalls für einen Globe nominiert - ebenso wie die Drehbuchautoren.