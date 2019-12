Vorgeschmack auf Oscar-Verleihung : Netflix dominiert bei den Golden-Globe-Nominierungen

Am 9. Dezember wurden die Nominierten für den Golden Globe bekanntgegeben. „Marriage Story“ wurde in der Kategorie „bester Film“ nominert. Foto: dpa/Peter Mountain

Los Angeles Netflix darf sich einige Hoffnungen auf zahlreiche Golden Globes machen. Filme des Streamingdiensts wurden mehrfach in verschiedenen Kategorien nominiert. Die Globes gelten als Gradmesser für die Oscars.

Drei weitere Netflix-Produktionen sind ebenfalls nominiert: Martin Scorseses „The Irishmen“ und „Die zwei Päpste“ als bestes Drama und „Dolemite Is My Name“ mit Edddie Murphy als beste Komödie. Insgesamt erhielten Netflix-Produktionen 17 Nominierungen, Konkurrent HBO erreichte 15, unter anderem für „Once Upon a time ... in Hollywood“ von Quentin Tarantino in der Kategorie Komödie oder Musical.