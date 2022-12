Fotos Diese Filme sind für die Golden Globe Awards 2023 nominiert

In der Sparte „Bester Nebendarsteller“ wurde Eddie Redmayne (li.), hier mit Jessica Chastain in einer Szene des Films "The Good Nurse", nominiert. Außerdem Brendan Gleeson in „The Banshees Of Inisherin“, Barry Keoghan in „The Banshees Of Inisherin“, Brad Pitt in „Babylon“ und Ke Huy Quan in „Everything Everywhere All At Once“.