Neuerung bei Filmpreis Golden Globes bekommen 2024 zwei neue Sparten

Die Golden Globe Awards wollen im kommenden Jahr Trophäen in zwei zusätzlichen Kategorien verleihen. Die neuen Sparten sind im Filmbereich „Cinematic and Box Office Achievement“ und im Fernsehbereich „Best Stand-Up Comedian on Television“. Dies gaben die Verleiher der Film- und TV-Preise am Dienstag bekannt. Die 81. Verleihung der Golden Globes soll am 7. Januar 2024 stattfinden. Die Nominierungen in allen Sparten werden am 11. Dezember 2023 verkündet.