Auszeichnungen in 27 Kategorien „Anatomie eines Falls“ gewinnt zwei Golden Globes

Die deutsche Schauspielerin Sandra Hüller ging bei der Verleihung der Globes jedoch leer aus. In der Sparte „Beste Darstellerin in einem Filmdrama“ gewann Lily Gladstone (37) für ihre Hauptrolle in „Killers of the Flower Moon“. Neben Hüller und Gladstone waren auch Annette Bening („Nyad“), Carey Mulligan („Maestro“), Cailee Spaeny („Priscilla“) und Greta Lee („Past Lives“) im Rennen. Hüller war mit ihrer Rolle in der „Anatomie eines Falls“ erstmals für einen Globe nominiert worden.