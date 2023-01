Italienischer Hollywood-Star Gina Lollobrigida im Alter von 95 Jahren gestorben

Ihrem Sohn Milko gelang es 2021, sie unmündig erklären zu lassen. Der 1957 geborene Milko junior - er stammt aus der Ehe mit dem jugoslawischen Arzt Milko Skofic - bezichtigte in dem Verfahren Lollobrigidas 30-jährigen Manager Andrea Piazzolla, sie zu manipulieren. Seit er ihre Geschäfte führe, entfremde sie sich von ihrer Familie, so der Vorwurf. Um die Vorwürfe zu erhärten, stellte ihr Enkel sich im italienischen Fernsehen gar als obdachlos dar, nachdem er aus der Wohnung auf dem Anwesen seiner Großmutter an der Via Appia Antica nahe Rom habe ausziehen müssen.