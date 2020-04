General Ematt aus „Star-Wars“ : Schauspieler Andrew Jack an Folgen von Covid-19 gestorben

London „General Ematt“ ist tot. Der britische Star-Wars-Schauspieler Andrew Jack ist nach Informationen der britischen Nachrichtenagentur PA an den Folgen einer Coronavirus-Erkrankung gestorben.

Der 76-Jährige sei am Dienstag in einem Krankenhaus in der Grafschaft Surrey der Krankheit erlegen, sagte Jacks Agentin Jill McCullough der PA. In Star Wars spielte er die Nebenrolle des General Ematt in den Filmen „Star Wars: Das Erwachen der Macht“ (Episode VII) und „Star Wars: Die letzten Jedi“ (Episoden VIII). Jack arbeitete auch als Coach für Dialekte bei großen Filmproduktionen mit - oder er brachte Schauspielern in „Herr der Ringe“ die ausgefeilten Fantasiesprachen der Trilogie bei.