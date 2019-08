„Jon Schnee“-Darsteller : „Game of Thrones“-Star Kit Harington wird Marvel-Superheld

Kit Harington im Wandel der Serie als Jon Schnee in „Game of Thrones“. Foto: AP

„Game of Thrones“-Star Kit Harington (32) wird zum Marvel-Superhelden. In dem Film über unsterbliche Superhelden sollen laut TV-Sender CNN auch Salma Hayek und Angelina Jolie mitspielen.

Der Schauspieler wird übereinstimmenden Berichten von US-Medien zufolge die Rolle von Dane Whitman in „Eternals“ übernehmen. Demnach kündigte der Unterhaltungsriese Disney dies im Rahmen seiner Messe D23 Expo am Wochenende in Kalifornien an.