Nach Krebserkrankung „Game of Thrones“-Darsteller Ian Gelder ist tot

Der britische Schauspieler Ian Gelder ist tot. Das bestätigte sein Management am Dienstagabend auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in London. Demnach starb Gelder bereits am Montag im Alter von 74 Jahren. Gelder war vor allem für seine Rolle als Ritter Kevan Lannister in der Fantasy-Serie Game of Thrones bekannt. Zuvor war er unter anderem in verschiedenen Shakespeare-Produktionen aufgetreten und spielte etwa im Historiendrama „Die Päpstin“.