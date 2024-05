Kultregisseur mit neuem Film Coppola warnt vor „Verlust der Republik“ in den USA

„Amerika ist auf den Ideen der römischen Republik gegründet, aber die Politik ist an einem Punkt angelangt, wo wir die Republik verlieren könnten“, sagte Coppola am Freitag in Cannes. Der Altmeister hatte am Vorabend seinen Film „Megalpolis“ vorgestellt, in dem er eine Parallele zwischen der USA und dem Römischen Reich kurz vor dem Untergang zieht.