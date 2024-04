„Pate“-Regisseur Francis Ford Coppola dreht mit 85 sein Herzensprojekt

Der Filmemacher wuchs in New York in einer künstlerischen Familie auf, sein Vater Carmine war Musiker. Seine Liebe zum Film entdeckte Coppola schon mit zehn Jahren, als er, an Kinderlähmung erkrankt, monatelang ans Bett gefesselt war und Zeit hatte, Filme zu schauen. Später besuchte er die Filmakademie in Los Angeles, drehte mit 22 Jahren seinen ersten Film (1962, „Das gibt es nur im Wilden Westen“) und holte 1971 mit dem Drehbuch zu „Patton - Rebell in Uniform“ den ersten Oscar. Vierzehnmal war er für einen Oscar nominiert, fünfmal gewann er Hollywoods begehrten Preis, zuletzt 1975 mit „Der Pate - Teil II“ für Regie, adaptiertes Drehbuch und als Produzent des besten Films.