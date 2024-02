Fotos Szenen aus dem Kinofilm „The Zone of Interest“

Regisseur Jonathan Glazer (l.) thematisiert in „The Zone Of Interest“ den Auschwitz-Lagerkommandanten Rudolf Höß und seine Frau Hedwig. Sandra Hüller (r.) und Christian Friedel (m.) spielen die Hauptrollen. „The Zone Of Interest“ will Glazer als „Spiegel unserer selbst“ verstanden wissen. Der Film erscheint am 29. Februar in den Kinos, feierte allerdings bereits seine Premiere in Berlin. Eine Filmkritik von Philipp Holstein finden Sie hier.