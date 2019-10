Rache im Feenreich : Angelina Jolie muss wieder zaubern in „Maleficient 2“

Düsseldorf Auch der zweite Teil von „Maleficent“ ist kein Glitzer-Märchenfilm, sondern ein spannendes Abenteuer mit vielen Bezügen zur Gegenwart.

Zum zweiten Mal schlüpft Hollywood-Star Angelina Jolie in die Rolle der gefürchteten Zauberin, die in Wahrheit sehr empfindsam und verletzlich ist. Doch mit Freundlichkeit kommt sie nicht weiter. In „Maleficent – Mächte der Finsternis“ sind böse Kräfte am Werk, die das Glück von Aurora und ihres Prinzen sowie das Reich der Elfen, Feen und Kobolde zu vernichten drohen.