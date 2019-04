Diese Filme müssen Sie sehen : Die fünf größten Rollen von Hannelore Elsner

Wer sich noch einmal ein paar schöne Stunden mit Filmen von Hannelore Elsner machen will, steht vor einer mächtigen Zahl an Produktionen. Wir erinnern an die besten Rollen der Künstlerin

Die am Wochenende gestorbene Hannelore Elsner hat weit über 200 Filme gedreht. Darunter waren gerade am Anfang viele Klamotten, die sie mit Gastauftritten veredelte. Allmählich schärfte sie ihr Profil, und in den vergangenen 15, 20 Jahren fand sie eindrucksvolle Altersrollen. Ein Überblick ihrer bemerkenswertesten Auftritte:

„Die endlose Nacht“

Der Filmjournalist Will Tremper drehte diesem tollen Film 1963. Dichter Nebel hängt über Tempelhof, keine Maschine darf starten, der Flughafen wird zum Transitort für die unterschiedlichsten Menschen. Elsner spielt ein Starlet, das Männer anspricht – in der Hoffnung, irgendwo unterzukommen. Großartige Talentprobe. Ein Hauch von deutscher Nouvelle Vague.

„Aus dem Leben eines Taugenichts“

Celino Bleiweiß inszenierte den von seinen eigenen schönen Bilder berauschten Film nach der Eichendorff-Novelle 1973. Hannelore Elsner spielte in der DEFA-Produktion die Gräfin, und sie war der erste West-Star, der in der DDR eine solche Hauptrolle übernahm. Historisch.

„Die Unberührbare“

Das Comeback: Elsner war 15 Jahre lang nicht mehr auf der Leinwand zu sehen gewesen, als Oskar Roehler sie für diesen Film besetzte. Er erzählt die letzten Jahre der Schriftstellerin Hanna Flanders, die deutlich seiner Mutter Gisela Elsner nachempfunden ist. Hannelore Elsner spielt die selbstzerstörerisch lebende Titelheldin eindringlich und überragend, sie verrät sie nie. Dafür wurde sie mit dem Deutschen Filmpreis geehrt.

„Mein letzter Film“

Oliver Hirschbiegel inszenierte diesen großen Monolog 2002 nach einer Vorlage von Bodo Kirchhoff. Elsner übernahm die Rolle einer alternden Schauspielerin, die auf der Straße einen Kameramann verpflichtet, ihre Lebensbeichte zu filmen. Sie knetet den Text, modelliert ihn passend zu ihrer Stimmlage. Solo-Kammerspiel, sehr intensiv.

„Kirschblüten – Hanami“