Neuer Film von Olivier Assayas : Ein Film voller Wörter

In „Zwischen den Zeilen“ mit Juliette Binoche wird allzu viel geredet.

(dpa) Was passiert mit dem geschriebenen Wort in Zeiten der Digitalisierung, in Zeiten von Twitter und Blogs? Haben gedruckte Bücher da überhaupt noch eine Zukunft? Fragen wie diesen spürt Olivier Assayas in seinem neuen, mit vielen komödiantischen Tönen angereicherten Film nach.