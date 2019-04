Besser als das Original : Neuauflage des Grusel-Klassikers

„Friedhof der Kuscheltiere“ nach Stephen King wird liebevoll modernisiert.

(dpa) Schon in den ersten Sekunden bekommen die Zuschauer das Grauen, das nachher auf sie zukommen wird, aus der Vogelperspektive zu sehen. Kamerafahrt über einsame Wälder in Neuengland. Ein brennendes Haus, blutige Fußabdrücke in der Einfahrt, kein Mensch zu sehen. Was zum Teufel ist hier los? Dann die Rückblende: Louis und Rachel Creed ziehen mit ihrer Bilderbuchfamilie – eine junge Tochter, ein kleiner Sohn und ein verschmuster Kater – in ihr neues Eigenheim ein. Beim Horrorthriller „Friedhof der Kuscheltiere“ weiß man schnell, wohin die Reise geht.