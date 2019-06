Sonderdezernat Q : Dänemark kann so düster sein

Dänemark kann so düster sein

Soren Pilmark (v. l.) als Marcus Jacobson, Nikolaj Lie Kaas als Kommissar Carl Morck und Fares Fares als Assad in „Verachtung“ . Foto: dpa/-

„Verachtung“ liefert wieder Hochspannung nach dem Roman von Jussi Adler-Olsen.

(dpa) Millionen verkaufte Bücher in mehr als 40 Ländern, und jetzt der vierte Film. Die Krimi-Reihe über das Sonderdezernat Q von Jussi Adler-Olsen, Dänemarks Krimi-Star, wird auch im Kino zur Erfolgsgeschichte. Nach „Erbarmen“, „Schändung“ und „Erlösung“ kommt jetzt der nächste Fall für Carl Mørck (Nikolaj Lie Kaas) und seinen Assistenten Assad (Fares Fares).

„Verachtung“ heißt der Film, der mit dem bislang gruseligsten aller Tatorte beginnt, den Carl und Assad jemals untersuchen mussten: Hinter einer nachträglich eingebauten Mauer in einem alten Haus sitzen drei mumifizierte Leichen an einer gedeckten Kaffee-Tafel. Der vierte Platz ist noch frei, so als sei die Kaffeegesellschaft noch nicht vollzählig.